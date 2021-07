Salto in avanti nell'IoT: è nato il primo processore Arm flessibile. Servirà (anche) per etichette e imballaggi intelligenti (Di giovedì 22 luglio 2021) imballaggi o etichette intelligenti, ma anche sistemi di monitoraggio monouso per la salute. Il futuro dell’internet delle cose sembra più luminoso ora che Arm è riuscita a creare il primo SoC flessibile funzionante non basato su wafer di silicio.... Leggi su dday (Di giovedì 22 luglio 2021), masistemi di monitoraggio monouso per la salute. Il futuro dell’internet delle cose sembra più luminoso ora che Arm è riuscita a creare ilSoCfunzionante non basato su wafer di silicio....

Advertising

ilconterosso1 : @MilanNewsit Sarebbe il segnale di una resa,non è certo quello che ti fara' fare il salto di qualita' ma quello del… - RealMarco94 : @Antonio7dc più avanti ne parlerò meglio, le qualità ci sono, si vedono anche come si vede che c'è del lavoro da fa… - psb_original : Cittadella, Cuppone: 'Qui molti attaccanti hanno fatto bene, sarà un salto in avanti' #SerieB - NewSicilia : Il report di tali dispositivi servirà per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica relativa all… - GioiaStefani : @see_lallero Grazie del commento caro, troppo buono. Ma che dici, sei un pischello pure tu ! ?? Però non amando anch… -