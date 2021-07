Riforma giustizia, Di Battista: "Tentativo di salvare ladri e amici mafiosi" (Di giovedì 22 luglio 2021) "Banalmente è in atto l'eterno Tentativo di una classe politica indecente di salvare ladri, malfattori e amici dei mafiosi". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista a proposito della Riforma ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) "Banalmente è in atto l'eternodi una classe politica indecente di, malfattori edei". Lo scrive su Facebook Alessandro Dia proposito della...

Advertising

ilfoglio_it : In quale altro paese del mondo è consentito che due magistrati in carica come Gratteri e De Raho possano mettersi a… - Azione_it : Il processo è di per sé una pena. 120.000 persone sono assolte in primo grado dopo tre o quattro anni di udienze. C… - NicolaMorra63 : #Cartabia ha chiesto di porre la questione di fiducia sulla riforma della giustizia da lei proposta. CVD. Come Vole… - Antonello_Nusca : RT @sole24ore: Giustizia, il Csm boccia la riforma: in fumo troppi processi - AntonellaTomas1 : RT @AdalucDe: All’unanimità il cdm ha approvato l’autorizzazione alla richiesta di fiducia sulla riforma giustizia! Fate le conseguenti val… -