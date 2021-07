Reddito di Cittadinanza, una carta per ogni componente del nucleo: come funziona (Di giovedì 22 luglio 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventano finalmente operative le nuove disposizioni riguardo le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza. In particolare, il Decreto del 30 aprile 2021 ha stabilito la possibilità di erogazione del Reddito di Cittadinanza suddividendo l’importo spettante tra i diversi componenti maggiorenni del nucleo familiare. La ripartizione potrà essere richiesta da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare, ed è previsto il rilascio di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 22 luglio 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventano finalmente operative le nuove disposizioni riguardo le modalità di erogazione deldi. In particolare, il Decreto del 30 aprile 2021 ha stabilito la possibilità di erogazione deldisuddividendo l’importo spettante tra i diversi componenti maggiorenni delfamiliare. La ripartizione potrà essere richiesta da uno qualunque dei membri maggiorenni delfamiliare, ed è previsto il rilascio di ...

Advertising

VittorioSgarbi : La 'genialata' di quei nullafacenti dei 5 stelle: premiare i furbi. Soldi a pioggia per farsi votare in massa. Il r… - Mov5Stelle : 'Non sorprendono le dichiarazioni di chi propone referendum per cancellare reddito e pensioni di cittadinanza per m… - petergomezblog : #Conte: Giù le mani dal reddito di cittadinanza. A #Draghi chiedo posizione chiara. #Renzi? Quando si firmano cont… - Frahowever : Nuovo reddito di cittadinanza - salstra1 : RT @Mov5Stelle: 'Non sorprendono le dichiarazioni di chi propone referendum per cancellare reddito e pensioni di cittadinanza per milioni d… -