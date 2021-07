Ragazza affetta dalla “sindrome di Benjamin Button“ muore a 18 anni: “Aveva il corpo di una donna di 144 anni” (Di giovedì 22 luglio 2021) Ashanti Smith è morta a soli 18 anni a causa di una rara malattia nota come la sindrome di “Benjamin Button”, per la quale il suo corpo dimostrava infatti 144 anni. La sua storia arriva dal Regno Unito: la giovane, originaria del West Sussex, è deceduta il 17 luglio, dopo aver convissuto con la sindrome di Hutchinson-Gilford, meglio nota come progeria, una malattia estremamente rara che causa un invecchiamento precoce del corpo. Chi ne è affetto vede il proprio corpo affrontare ogni anno di vita come 8: in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Ashanti Smith è morta a soli 18a causa di una rara malattia nota come ladi “”, per la quale il suodimostrava infatti 144. La sua storia arriva dal Regno Unito: la giovane, originaria del West Sussex, è deceduta il 17 luglio, dopo aver convissuto con ladi Hutchinson-Gilford, meglio nota come progeria, una malattia estremamente rara che causa un invecchiamento precoce del. Chi ne è affetto vede il proprioaffrontare ogni anno di vita come 8: in ...

