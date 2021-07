Paleontologi scoprono 160 uova di uccelli preistorici

(Di venerdì 23 luglio 2021) Alcuniargentini hanno annunciato la scoperta di oltre 160fossili didurante i lavori in un campus universitario nella provincia di Neuquén, in Patagonia. "Abbiamo trovato un intero campo condifossili,caratterizzati dadi circa 5-7 centimetri. Parliamo di un'età di 85 milioni di anni", ha detto all'Afp la paleontologa Domenica Santos. La scoperta è avvenuta durante i lavori di ristrutturazione dell'Università di La Comahue, situata in un'area risalente all'era mesozoica, a 1.100 km a sud di ...

Milano, 22 luglio 2021 – Dopo 200 milioni di anni, il primo e unico dinosauro lombardo rivive in una scultura stupefacente ed è destinato a diventare un'icona rappresentativa del Museo e delle collezi ...Si tratta della copia 3d del fossile che fu scoperto 25 anni fa in una cava in provincia di Varese: darà il benveuto ai visitatori ...