Olimpiadi Tokyo 2020: scherzò sull’Olocausto, via il direttore della cerimonia di apertura (Di giovedì 22 luglio 2021) Kentaro Kobayashi, direttore artistico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato rimosso dall’incarico per una battuta sull’Olocausto che risale a diversi anni fa. «Abbiamo appreso – ha detto ai giornalisti il presidente di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto – che in una performance artistica passata ha usato un linguaggio irrispettoso su un tragico fatto storico». La cerimonia è in programma per domani. In precedenza il Simon Wiesenthal Center aveva condannato quelle che ha definito ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Kentaro Kobayashi,artisticodidelledi, è stato rimosso dall’incarico per una battutache risale a diversi anni fa. «Abbiamo appreso – ha detto ai giornalisti il presidente di, Seiko Hashimoto – che in una performance artistica passata ha usato un linguaggio irrispettoso su un tragico fatto storico». Laè in programma per domani. In precedenza il Simon Wiesenthal Center aveva condannato quelle che ha definito ...

