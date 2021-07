Nanni Moretti dopo il flop a Cannes | “Vedere vincere un film dove una donna rimane incinta di un’auto mi ha fatto invecchiare di colpo”

(Di giovedì 22 luglio 2021) È un post inaspettato e polemico quello con cuiesprime tutta la sua delusione per la mancata considerazione al Festival didel suo ‘Tre Piani’. Con qualche giorno di ritardo rispetto alla cerimonia di consegna della Palma D’Oro, il regista romano ha scritto su Instagram: “di. Succede. Soprattutto se un tuopartecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro, in cui la protagonistadi una Cadillac. Invecchi di. Sicuro”. E accanto, ha pubblicato ...

Fulvia Caprara per 'la Stampa'Quelli che, all'indomani del Palmares, si chiedevano come l'avrebbe presahanno ottenuto, per una volta, massima soddisfazione. Con un primo piano stralunato e una ...Cosa sarebbe oggi, la nostra casalinga di Voghera (chein "Sogni d'oro" traslò nella casalinga di Treviso chissà perché meno credibile dell'originale), che vita condurrebbe? Si era già ...Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. La reazione di Nanni Moretti alla vittoria del film horror "Titane" di Julia Ducournau al Festival di Cannes 2021 è arrivata con un po' di ritardo è ...Gli anni passano ma Nanni Moretti resta fedele a se stesso, e se trent’anni fa il mezzo per esprimere il suo scontento critico era un film, oggi il sarcasmo del regista romano passa attraverso i ...