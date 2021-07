Morte a Voghera: i familiari della vittima chiedono giustizia (Di giovedì 22 luglio 2021) «La giustizia la fa la magistratura, non la Lega», dicono i parenti di Youns El Boussettaoui, cittadini italiani che sono arrivati a Voghera per chiedere che si faccia chiarezza sulla Morte del loro congiunto. Oggi Massimo Adriatici comparirà davanti al Giudice per le indagini preliminari. La procura di Pavia ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per l’assessore alla sicurezza del Comune di Voghera. Secondo il Pubblico ministero c’è pericolo di reiterazione del reato e dal rischio di inquinamento delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 luglio 2021) «Lala fa la magistratura, non la Lega», dicono i parenti di Youns El Boussettaoui, cittadini italiani che sono arrivati aper chiedere che si faccia chiarezza sulladel loro congiunto. Oggi Massimo Adriatici comparirà davanti al Giudice per le indagini preliminari. La procura di Pavia ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per l’assessore alla sicurezza del Comune di. Secondo il Pubblico ministero c’è pericolo di reiterazione del reato e dal rischio di inquinamento delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AngeloCiocca : Quanto accaduto a #Voghera deve far riflettere. Se non fosse stato per un assessore leghista, intervenuto a difesa… - hip108092 : RT @CucchiRiccardo: La cosa che più mi colpisce è che la vittima di #Voghera abbia perso, insieme alla vita, anche la sua identità. 'Un mar… - AleViola1926 : RT @CucchiRiccardo: La cosa che più mi colpisce è che la vittima di #Voghera abbia perso, insieme alla vita, anche la sua identità. 'Un mar… - NikeDonis : RT @CucchiRiccardo: La cosa che più mi colpisce è che la vittima di #Voghera abbia perso, insieme alla vita, anche la sua identità. 'Un mar… - testaquadrata : RT @CucchiRiccardo: La cosa che più mi colpisce è che la vittima di #Voghera abbia perso, insieme alla vita, anche la sua identità. 'Un mar… -