Migranti | naufragio al largo della Tunisia | 17 morti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora unaldelle coste tunisine. Il bilancio parla di almeno 17. Circa 160 sono stati tratti in salvo nelle ultime ore dalla Guardia costiera, come ha fatto sapere la Mezzaluna Rossa tunisina. Sono stati trasferiti al porto di Zarzis, dove dovranno rispettare un periodo di quarantena a causapandemia di coronavirus, ha detto il responsabileMezzaluna Rossa nella provincia di Médenine, Mongi Slim.

Almeno 17hanno perso la vita a causa di unavvenuto ieri al largo della città tunisina di Zarzis, non lontano dal confine con la Libia: unità della Guardia costiera e della Marina militare ...E' la denuncia della portavoce dell'Oim, l'Organizzazione per le migrazioni delle Nazioni unite, Safa Msehli, che ha riferito dell'ennesimo mortaledisui social: "L'inattuabile ...Ancora un naufragio al largo delle coste tunisine. Il bilancio parla di almeno 17 migranti morti. Circa 160 sono stati tratti in salvo nelle ultime ore dalla Gu ...Sarebbero 17 le persone che hanno perso la vita in un naufragio al largo della Tunisia. Intanto, AP segnala 100 profughi nella SAR maltese.