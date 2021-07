Maturità 2021: più del 50% ha preso 80, aumentano le lodi (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella Maturità 2021 più di un diplomato su due ha ottenuto un voto superiore a 80, mentre sono aumentati i 100 e lode, passando dal 2,6% dello scorso anno ai 3,1%. E’ quanto si evince dal sito del... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 luglio 2021) Nellapiù di un diplomato su due ha ottenuto un voto superiore a 80, mentre sono aumentati i 100 e lode, passando dal 2,6% dello scorso anno ai 3,1%. E’ quanto si evince dal sito del...

Advertising

DSantanche : Quando si parla di chiusure a cuor leggero e di lasciare gli studenti a casa si gioca sulla loro pelle. I maturandi… - corzunino : Scuola, il ministero ai presidi: 'A settembre riapriamo in presenza'. Maturità 2021: crescono gli studenti che otte… - benjamn_boliche : RT @repubblica: Scuola, il ministero ai presidi: 'A settembre riapriamo in presenza'. Maturità 2021: crescono gli studenti che ottengono 10… - repubblica : Scuola, il ministero ai presidi: 'A settembre riapriamo in presenza'. Maturità 2021: crescono gli studenti che otte… - ProDocente : Maturità 2021: più di 15 mila studenti con lode, ammesso il 96% dei frequentanti. I dati del Ministero -