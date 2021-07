Mario Rui: “Resto a Napoli. Faccio una promessa ai tifosi. Spalletti grande tecnico” (Di giovedì 22 luglio 2021) Mario Rui ammette che resterà a Napoli anche per la prossima stagione. Il terzino portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss kiss Napoli. “Luciano Spalletti è un grandissimo allenatore, ha fatto sempre bene nella sua carriera. Noi faremo sempre il massimo per accontentarlo cercando sempre di accontentarlo. Basta parlare di Napoli-Verona, ora c’è una nuova stagione alle porte e dobbiamo cercare di fare il massimo. Sono un calciatore del Napoli, ho ancora un contratto lungo con la società azzurra e non ho alcuna intenzione di andare via. Qualora arrivasse un nuovo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 luglio 2021)Rui ammette che resterà aanche per la prossima stagione. Il terzino portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss kiss. “Lucianoè un grandissimo allenatore, ha fatto sempre bene nella sua carriera. Noi faremo sempre il massimo per accontentarlo cercando sempre di accontentarlo. Basta parlare di-Verona, ora c’è una nuova stagione alle porte e dobbiamo cercare di fare il massimo. Sono un calciatore del, ho ancora un contratto lungo con la società azzurra e non ho alcuna intenzione di andare via. Qualora arrivasse un nuovo ...

