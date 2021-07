Le storiche campanelle di Sant' Ermacora rivivono a Buja grazie a Vanessa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : storiche campanelle

Il Baco da Seta

Ledi Sant'Ermacora a Buja. La memoria storica delle usanze della nostra regione merita di essere conservata e tutelata, anche attraverso piccoli gesti come quello compiuto da ...... lungo il Fosso delle. Verso sud, vicino ai quartieri Sant'Onofrio e Primavalle, ... Un ambito ricco di testimonianzee archeologiche a partire dalla via Francigena, una delle ...Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria ha approvato la salvaguardia degli equilibri di Bilancio ed istituisce il Premio “Tommaso Campanella”. Il Consiglio Metropolitano, riunitosi questo pomeri ...Si intitola "Lucani in Argentina" il documentario che sarà proiettato in anteprima sabato prossimo, 24 luglio, a Castelluccio Inferiore (Potenza), per ricordare Francesco De Rosa, che vi era nato tras ...