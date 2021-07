Incidente a Capri, bus di linea precipita su un lido a Marina Grande: una decina di feriti, 2 gravi. «Paura tra i bagnanti» (Di giovedì 22 luglio 2021) Spaventoso Incidente a Capri, dove un bus di linea è precipitato a Marina Grande nei pressi del lido "Le Ondine". L'Incidente intorno alle 11.30.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 luglio 2021) Spaventoso, dove un bus dito anei pressi del"Le Ondine". L'intorno alle 11.30....

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - TgrRaiCampania : Incidente minibus a #Capri. Interviene elicottero per soccorsi. - fisco24_info : Capri, minibus esce di strada e precipita: feriti: L'incidente è avvenuto nella zona di Marina Grande… - Adnkronos : L'incidente a #Capri è avvenuto nella zona di Marina Grande. - ildesk : Incidente a Marina Grande per cause ancora in via di accertamento. Coinvolto un bus di linea #capri #campania -