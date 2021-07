Il rotolo di melanzane | prosciutto e formaggio Solo 95 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ildi95 calorie. Se vuoi portare in tavola una ricetta appetitosa ma leggera per tutta la famiglia, qui appresso ti suggeriamo un piatto che fa al caso tuo. Si tratta di uno scenograficodiripieno die scamorza. Vi garantiamo che piacerà davvero a tutti. Tra l’altro è anche una ricetta abbastanza semplice da preparare, e anche piuttosto rapida. Non: è anche dietetica, nel senso che una porzione di questo gustoso roll di“pesa” ...