Il pericoloso esperimento di Boris Johnson con la variante delta (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 19 luglio nel Regno Unito sono finite le restrizioni contro il coronavirus. Intanto i nuovi casi nel paese superano i 50mila al giorno, e il premier insiste di voler raggiungere così un'improbabile "immunità di gregge" aiutata dai vaccini.

