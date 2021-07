“I no vax non entrino in chiesa”: il prete-sceriffo fa infuriare i fedeli (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug — La caccia alle streghe nei confronti dei no vax arriva in chiesa: è bufera sulle parole di don Pasquale Giordano, prete di Bernalda, provincia di Matera, che sui social ha intimato ai fedeli non vaccinati di non partecipare alla messa. Il prete a caccia di no vax «Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare il tampone di verifica. E ad aderire alla campagna vaccinale», ha scritto il sacerdote su Facebook. «Per l’accesso in chiesa e negli spazi della parrocchia è gradito un riscontro di un tampone recente o del vaccino». Non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug — La caccia alle streghe nei confronti dei no vax arriva in: è bufera sulle parole di don Pasquale Giordano,di Bernalda, provincia di Matera, che sui social ha intimato ainon vaccinati di non partecipare alla messa. Ila caccia di no vax «Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare il tampone di verifica. E ad aderire alla campagna vaccinale», ha scritto il sacerdote su Facebook. «Per l’accesso ine negli spazi della parrocchia è gradito un riscontro di un tampone recente o del vaccino». Non ...

