Gualtieri | rifiuti | intanto Raggi utilizzi risorse stanziate

Roma – "La situazione rifiuti a #Roma è ormai fuori controllo. Come ha ricordato Nicola Zingaretti, basterebbe iniziare ad usufruire di risorse già stanziate e disponibili, ad esempio gli 8 milioni di euro per gli impianti, che il Comune ha a disposizione e che non sono stati spesi: se non li utilizzerà entro il 2022 torneranno indietro insieme ai fondi destinati per la manutenzione del verde, che sono stati già mandati indietro. Roma merita di più". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri.

