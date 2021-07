Green pass da lunedì per entrare in bar e ristoranti Verso l'obbligo anche per viaggiare su treni e aerei (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo dicono i numeri ormai in costante crescita a causa della variante delta dominante in tutto il Paese. Il governo per questo ha deciso di correre ai ripari e da lunedì diventerà obbligatorio il Green pass per frequentare molti luoghi al chiuso. Servirà - si legge su Repubblica - almeno una dose per andare al cinema e a teatro, in palestre e piscine. Per consumare al chiuso in un ristorante o un bar. Per accedere a un evento, una fiera, un centro sociale, un appuntamento sportivo aperto al pubblico. Forse anche per prendere un treno o un aereo a lunga percorrenza. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo dicono i numeri ormai in costante crescita a causa della variante delta dominante in tutto il Paese. Il governo per questo ha deciso di correre ai ripari e dadiventerà obbligatorio ilper frequentare molti luoghi al chiuso. Servirà - si legge su Repubblica - almeno una dose per andare al cinema e a teatro, in palestre e piscine. Per consumare al chiuso in un ristorante o un bar. Per accedere a un evento, una fiera, un centro sociale, un appuntamento sportivo aperto al pubblico. Forseper prendere un treno o un aereo a lunga percorrenza. Segui su ...

