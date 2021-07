Fognini-Sugita, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 22 luglio 2021) Fabio Fognini farà il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo sabato 24 luglio contro il nipponico. Una sfida che sulla carta vede ampiamente favorito l’azzurro che, però, dovrà fare attenzione alle qualità e alle peculiarità fisiche del giocatore giapponese. Il ligure sta vivendo un periodo della carriera molto particolare, caratterizzato da molti alti e bassi. Di certo una competizione particolare come quella a cinque cerchi rappresenta una grande occasione per Fognini che potrebbe cercare l’exploit della carriera. La partita tra Fabio Fognini e Yuichi Sugita si giocherà sabato 24 luglio e ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Fabiofarà il suo esordio alledisabato 24 luglio contro il nipponico. Una sfida che sulla carta vede ampiamente favorito l’azzurro che, però, dovrà fare attenzione alle qualità e alle peculiarità fisiche del giocatore giapponese. Il ligure sta vivendo un periodo della carriera molto particolare, caratterizzato da molti alti e bassi. Di certo una competizione particolare come quella a cinque cerchi rappresenta una grande occasione perche potrebbe cercare l’exploit della carriera. La partita tra Fabioe Yuichisi giocherà sabato 24 luglio e ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni del… - himmyoldtshirt : RT @WeAreTennisITA: Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni delle a… - pieisos : RT @WeAreTennisITA: Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni delle a… - nonnaangela60 : RT @WeAreTennisITA: Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni delle a… - alessandro_cant : RT @GeorgeSpalluto: -2 alle Olimpiadi del tennis Musetti ???? vs Millman ???? (13)Sonego ???? vs Daniel ???? Fognini ???? vs Sugita ???? Possibili… -