Ferie? Da Trieste in giù, 8 italiani su 10 restano in Italia: lo studio sulle vacanze 2021 (Di giovedì 22 luglio 2021) vacanze sì, ma dove? In Italia, qualcuno anche all’estero: gli Italiani si trovano di fronte al dilemma estivo per eccellenza, la scelta delle vacanze estive. Dove andranno e quanto spenderanno gli Italiani? Fotografia dell’estate Italiana, passate le oramai proverbiali “notti magiche”: come trascorreranno le vacanze 2021 i nostri connazionali? Secondo la ricerca di Younited Credit, che ha coinvolto circa 1000 intervistati e i cui risultati sono stati raccolti in una infografica, l’85,7% degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021)sì, ma dove? In, qualcuno anche all’estero: glisi trovano di fronte al dilemma estivo per eccellenza, la scelta delleestive. Dove andranno e quanto spenderanno gli? Fotografia dell’estatena, passate le oramai proverbiali “notti magiche”: come trascorreranno lei nostri connazionali? Secondo la ricerca di Younited Credit, che ha coinvolto circa 1000 intervistati e i cui risultati sono stati raccolti in una infografica, l’85,7% degli ...

Advertising

CorriereCitta : Ferie? Da Trieste in giù, 8 italiani su 10 restano in Italia: lo studio sulle vacanze 2021 - TgrRaiFVG : Sono venuti a Trieste dalla Germania i medici specializzati dell'organizzazione non governativa Aiutare i rifugiati… - TRIESTE_news : I Villaggi per crescere non chiudono per ferie: le attività a San Giacomo e Valmaura - -