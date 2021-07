Draghi attacca Salvini: 'L'appello a non vaccinarsi è l'appello a morire' (Di giovedì 22 luglio 2021) Parole durissime: se il capo della Lega avesse dignità politica dovrebbe ritirare la delegazioni leghista del governo e togliere il disturbo senza far perdere tempo più di tanto alla lotta alla ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) Parole durissime: se il capo della Lega avesse dignità politica dovrebbe ritirare la delegazioni leghista del governo e togliere il disturbo senza far perdere tempo più di tanto alla lotta alla ...

sabbiamare01 : RT @MilazzoAlessia: Sono in attesa (ottobre) di effettuare test allergici per PEG e polisorbati (componenti dei vaccini). Domanda: ma chi i… - MilazzoAlessia : Sono in attesa (ottobre) di effettuare test allergici per PEG e polisorbati (componenti dei vaccini). Domanda: ma c… - paoloNPI : RT @globalistIT: Se il capo della Lega avesse dignità politica dovrebbe fare le valigie #Draghi #Salvini #vaccini - globalistIT : Se il capo della Lega avesse dignità politica dovrebbe fare le valigie #Draghi #Salvini #vaccini - falcions85 : auspicavo molta, molta, molta più severità. ma come, ci dite ogni 3' che la Delta attacca chi non è coperto da due… -