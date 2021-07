Covid: in stadio solo con green pass, ancora da definire soglie riempimento (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Negli stadi e ai concerti solo con green pass, ma sono ancora "in via di definizione le soglie di riempimento, non abbiamo sciolto il nodo in cabina di regia". Lo dicono fonti di governo all'Adnkronos, a stretto giro dal termine della riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Negli stadi e ai concerticon, ma sono"in via di definizione ledi, non abbiamo sciolto il nodo in cabina di regia". Lo dicono fonti di governo all'Adnkronos, a stretto giro dal termine della riunione.

