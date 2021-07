Covid: conferenza stampa con Draghi, per cronisti tampone e no green pass (2) (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Palazzo Chigi fa notare che il green pass protegge chi si è vaccinato ma non gli altri, e non tutti in sala stampa possono attualmente esibire il certificato verde. Se tutti i cronisti fossero stati provvisti di green pass, tutti avrebbero potuto accedere alla Sala Polifunzionale senza tampone. Ai giornalisti è stato anche proposto di fare i tamponi antigenici rapidi al centro medico di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Palazzo Chigi fa notare che ilprotegge chi si è vaccinato ma non gli altri, e non tutti in salapossono attualmente esibire il certificato verde. Se tutti ifossero stati provvisti di, tutti avrebbero potuto accedere alla Sala Polifunzionale senza. Ai giornalisti è stato anche proposto di fare i tamponi antigenici rapidi al centro medico di Palazzo Chigi.

Agenzia_Ansa : È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mar… - SkyTG24 : Arriva il nuovo decreto Covid: Cdm alle 17, poi la conferenza stampa di Draghi - antoguerrera : Covid, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna NON È VACCINATO. Articolo modificato e ripubblicato dopo la clamoros… - TV7Benevento : Covid: conferenza stampa con Draghi, per cronisti tampone e no green pass (2)... - Ari77Rar : ??Non basta il green pass per l'accesso alla conferenza stampa del premier Draghi: ai giornalisti che hanno completa… -