Cosa c’entra il colpo di mano su Cipro con l’influenza turca in Afghanistan e Libia (Di giovedì 22 luglio 2021) Caso Cipro: Usa capofila (non da oggi) della sollevazione internazionale contro Ankara che continua a spingere per i due Stati e per la decisione unilaterale di aprire la città assediata di Varosha. Gli Stati Uniti chiedono una “forte reazione” da parte del ONU, ma si apre il dibattito sul perché delle mosse turche. Un mese fa in occasione dei vertici Nato in Ue, Erdogan aveva chinato il capo dinanzi alle richieste di Joe Biden di trovare soluzioni diplomatiche e incorniciate nel diritto internazionale (e nel buon senso). Oggi però il dossier cipriota sembra essere legato a doppia mandata alle macro aspirazioni turche in Afghanistan e ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 luglio 2021) Caso: Usa capofila (non da oggi) della sollevazione internazionale contro Ankara che continua a spingere per i due Stati e per la decisione unilaterale di aprire la città assediata di Varosha. Gli Stati Uniti chiedono una “forte reazione” da parte del ONU, ma si apre il dibattito sul perché delle mosse turche. Un mese fa in occasione dei vertici Nato in Ue, Erdogan aveva chinato il capo dinanzi alle richieste di Joe Biden di trovare soluzioni diplomatiche e incorniciate nel diritto internazionale (e nel buon senso). Oggi però il dossier cipriota sembra essere legato a doppia mandata alle macro aspirazioni turche ine ...

