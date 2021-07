Calcio | Juventus | Padoin entra nello staff di Allegri

(Di giovedì 22 luglio 2021) Torino, 22 lug. - (Adnkronos) - Simonetorna alla. L'ex calciatore bianconero da oggi è ufficialmente parte dellotecnico, in qualità di collaboratore del tecnico Massimilianoha giocato per ladal 2012 al 2016, vincendo 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus

Il trasferimento dello spagnolo dalle merengues allapermise alla recompra di entrare definitivamente nel gergo delitaliano ed essere maggiormente utilizzata anche nelle trattative ...Il rapporto tra Simone Padoin e laè sempre stato profondo e sincero. Fu definito dalla ... Nelcome nella vita se tu dai tutto, la gente che ti vede ti apprezza per questo. Io non sono ...Torino, 22 lug. - (Adnkronos) - Simone Padoin torna alla Juventus. L'ex calciatore bianconero da oggi è ufficialmente parte dello staff tecnico, in ...Simone Padoin è tornato alla Juventus. Non più nelle vesti di calciatore, ma come collaboratore nello staff tecnico dell'allenatore Massimiliano Allegri. L'ha ufficializzato la stessa società biancone ...