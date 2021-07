Battlefield 2042 la open beta a settembre su PC e console – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 22 luglio 2021) Durante l’EA Play Live 2021 DICE ha annunciato che l’disarà disponibile a partire da.. Durante l’EA Play Live 2021ha recitato la parte del leone. Lo sparatutto di DICE, infatti, si è mostrato in lungo e in largo, oltre che ha svelato alcuni dettagli molto interessanti, come per esempio il fatto che a2021 sarà organizzata unaper testare server e bilanciamento in previsione dell’uscita su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e ...