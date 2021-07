Asfalto nuovo in via Diego Peluso, sopralluogo del sindaco Melucci (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono partite le operazioni di scarifica dell’Asfalto nel tratto di via Diego Peluso compreso tra via Laclos e via Japigia, propedeutiche alla posa del nuovo manto.Il sindaco Rinaldo Melucci ha visitato il cantiere con l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano, l’ennesimo a partire in queste settimane nell’ambito del grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione.«Il nostro impegno per migliorare la viabilità cittadina prosegue – le parole del primo cittadino –, mettendo mani ad arterie sulle quali non si è intervenuto per anni. È un impegno gravoso, considerata ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono partite le operazioni di scarifica dell’nel tratto di viacompreso tra via Laclos e via Japigia, propedeutiche alla posa delmanto.IlRinaldoha visitato il cantiere con l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano, l’ennesimo a partire in queste settimane nell’ambito del grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione.«Il nostro impegno per migliorare la viabilità cittadina prosegue – le parole del primo cittadino –, mettendo mani ad arterie sulle quali non si è intervenuto per anni. È un impegno gravoso, considerata ...

