Zangrillo ci riprova: 'Il virus è clinicamente inesistente' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il primario: 'Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ... Leggi su today (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il primario: 'Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che ilera, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ...

Advertising

Ilpicanese2 : RT @ilmessaggeroit: «Il virus è clinicamente morto, spaventare non è educativo e basta allarmismi»: Zangrillo ci riprova - MMmarco0 : Zangrillo ci riprova:' il virus è clinicamente morto e inesistente, basta allarmismi'. Ha passato l'estate scorsa… - antoninorusso64 : RT @ilmessaggeroit: «Il virus è clinicamente morto, spaventare non è educativo e basta allarmismi»: Zangrillo ci riprova - ABosurgi : RT @Gazzettino: «Il virus è clinicamente morto, spaventare non è educativo e basta allarmismi»: Zangrillo ci riprova - Gazzettino : «Il virus è clinicamente morto, spaventare non è educativo e basta allarmismi»: Zangrillo ci riprova -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo riprova 'Il virus è clinicamente morto, spaventare non è educativo e basta allarmismi': Zangrillo ci riprova Ciò premesso, 'ho 3 figli che vanno da 25 a 33 anni tutti coperti con 2 dosi, e anche fossero stati più piccoli - assicura Zangrillo - li avrei vaccinati'. Green pass, sì delle Regioni: 'Meglio delle ...

Zangrillo ci riprova: 'Il virus è clinicamente inesistente' Il primario: 'Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ...

Zangrillo ci riprova: "Il virus è clinicamente inesistente" Today.it Zangrillo ci riprova: «Il virus è clinicamente morto, spaventare non è educativo e basta allarmismi» Alberto Zangrillo torna alla carica. Sulla pandemia avvisa: «Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente ...

Zangrillo ci riprova: "Il virus è clinicamente inesistente" Le sue parole sul "virus clinicamente morto" un anno fa fecero discutere per molti mesi a venire. Ma Zangrillo tira dritto per la sua strada. "Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 ...

Ciò premesso, 'ho 3 figli che vanno da 25 a 33 anni tutti coperti con 2 dosi, e anche fossero stati più piccoli - assicura- li avrei vaccinati'. Green pass, sì delle Regioni: 'Meglio delle ...Il primario: 'Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ...Alberto Zangrillo torna alla carica. Sulla pandemia avvisa: «Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente ...Le sue parole sul "virus clinicamente morto" un anno fa fecero discutere per molti mesi a venire. Ma Zangrillo tira dritto per la sua strada. "Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 ...