Taranto, sparatoria notturna in discoteca: 10 feriti di cui 1 grave (Di mercoledì 21 luglio 2021) sparatoria notturna allo allo Yachting club di San Vito, lido e discoteca sul mare alle porte di Taranto: 10 feriti di cui 1 in modo grave (Getty Images)Scene da far west questa notte, precisamente intorno all'una, allo Yachting club di San Vito, lido e discopub sul mare alle porte di Taranto: dieci persone fra i 18 e i 28 anni sono rimaste ferite, delle quali una in modo grave tanto da dover essere ricoverata in ospedale in prognosi riservata, nel corso di una sparatoria.

