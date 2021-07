Strade sommerse a Zhengzhou | le immagini dall’alto dell’alluvione che ha colpito la Cina Il video girato col drone

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Lecatturate con ilmostranoledi, in, invase dall’acqua dopo giorni in cui piogge torrenziali si sono abbattute sulla città. Circa 200mila abitanti sono stati evacuati e sono almeno 25 le vittime provocate dal violento maltempo. Ecco ilaereo dell’area. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Immagini che circolano sul web e sui social mostrano, con auto e detriti alla deriva in acqua. Un ulteriore pericolo potrebbe riguardare una diga nella città di Luoyang che, si teme, ...Gravi inondazioni hanno colpito la provincia centrale cinese di Henan nelle ultime ore.e stazioni della metropolitana sono statea causa delle forti piogge degli ultimi giorni. In una vasta area della provincia le autorità hanno registrato 40 cm di pioggia. A Zhengzhou, ...Le immagini catturate con il drone mostrano dall’alto le strade di Zhengzhou, in Cina, invase dall’acqua dopo giorni in cui piogge torrenziali si sono abbattute sulla città. Circa 200mila abitanti son ...Le immagini aeree mostrano le strade di Zhengzhou, in Cina, invase dall'acqua dopo giorni in cui piogge torrenziali si sono abbattute sulla ...