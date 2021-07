Sbalayage e shatush | ono perfetti per l' estate ma quali sono le differenze?

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Quell’aria da vacanza che solo il sole e le giornate al mare sanno dare non passa solamente dall’abbronzatura ma anche dai capelli, grazie a tecniche come loe il balayage.modi diversi per decolorare i capelli, che presentanoe risultati personalizzabili, ma adattati sia ai capelli castani che ai biondi. Un gioco di sfumature sui toni caldi o freddi che permette, con l’abilità dell’hairstylist, di ottenere quell’effetto sunkissed avvistato su alcune chiome illustri come quella di Hailey Bieber, o l’ultima versione con frangia di JLo. ...

C’è un momento, durante le sere d’estate, in cui il cielo diventa oro, prima di assumere le tonalità rosate del tramonto. È la “golden hour” e quell’oro intenso e caldo ha ispirato l’ultimo trend colo ...Capelli dorati, baciati dal sole, con quel look naturale perfetto per le vacanze. Siamo andati al Neville Hair and Beauty di Londra da Domenico Casella per scoprire la nuova tecnica per capelli dai ri ...