Rivoluzione nei videogiochi: PES cambia nome e sarà gratis (Di mercoledì 21 luglio 2021) Presentato ufficialmente eFootball, il nuovo simulatore calcistico che sarà disponibile a partire da questo autunno. PES saluterà, a partire da questo autunno, la sigla mantenuta negli ultimi anni e passerà da Pro Evolution Soccer a eFootball. Il nuovo nome diventerà unico, dopo aver accompagnato l’altra denominazione negli ultimi due anni. Il gioco creato da Konami, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Presentato ufficialmente eFootball, il nuovo simulatore calcistico chedisponibile a partire da questo autunno. PES saluterà, a partire da questo autunno, la sigla mantenuta negli ultimi anni e passerà da Pro Evolution Soccer a eFootball. Il nuovodiventerà unico, dopo aver accompagnato l’altra denominazione negli ultimi due anni. Il gioco creato da Konami, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Avvenire_Nei : Il direttore Ruffini: qualcosa si sta muovendo ma serve rivoluzione culturale, impossibile controllare ogni anno 6… - EvAccount : RT @martinoloiacono: “Lo sbattezzo è per me un atto nei confronti di quella Chiesa che di- mentica il Vangelo e fa ingerenza politica. Il V… - AnGeL3DaRk3 : RT @MiuiBlog: ?? NEWS - MIUI 13 sarà evoluzione e non rivoluzione: ecco le prime funzionalità Leggi ? - Chierici_Sandro : RT @martinoloiacono: “Lo sbattezzo è per me un atto nei confronti di quella Chiesa che di- mentica il Vangelo e fa ingerenza politica. Il V… - valdigiacomo : Mi fa molto sorridere la valutazione dei movimenti di #G8Genova. Al netto delle vergognose e indegne barbarie perpe… -