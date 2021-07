Project 007: IO Interactive lascia trapelare qualche indizio sulla storia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nuovi annunci di lavoro pubblicati da IO Interactive hanno fatto trapelare alcuni dettagli sulla storia e altre componenti di Project 007 IO Interactive si è costruito una reputazione come uno dei migliori sviluppatori di videogiochi basati su meccaniche stealth. In particolare, è il marchio di Hitman, con le sue innumerevoli qualità, ad aver garantito la popolarità allo studio di sviluppo in questione. Ma come forse saprete già, Hitman non è l’unica saga su cui lo studio sta lavorando. La nuova fatica di IO Interactive si chiama, infatti, Project 007 ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nuovi annunci di lavoro pubblicati da IOhanno fattoalcuni dettaglie altre componenti di007 IOsi è costruito una reputazione come uno dei migliori sviluppatori di videogiochi basati su meccaniche stealth. In particolare, è il marchio di Hitman, con le sue innumerevoli qualità, ad aver garantito la popolarità allo studio di sviluppo in questione. Ma come forse saprete già, Hitman non è l’unica saga su cui lo studio sta lavorando. La nuova fatica di IOsi chiama, infatti,007 ...

Project 007 potrebbe essere un titolo action in terza persona. Il suggerimento arriva da una nuova offerta di lavoro pubblicata da IO Interactive, il team al lavoro sul progetto, in cui si segnala la ...

