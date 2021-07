Meloni a Lega e Fi | Su candidato Calabria bisogna rivedersi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - ''Invoglio vincere. Qual è il migliormigliore in assoluto? Parliamone...un attimo e parlarne. Cose scontate non le do più, mettiamola così. Chiedo rispetto per noi, per la nostra storia. Io non ho mai fatto uno sgambetto a nessuno, soprattutto agli alleati...''. Lo ha detto Giorgiain diretta Facebook dalla Manduria, lasciando intendere che la partita delgovernatore di centrodestra innon è ancora chiusa, anche se è stato ufficializzato l'azzurro Roberto Occhiuto.si è ...

Sasso: obbligo inopportuno, su studenti da folli La contrapposizione con laè sempre più ... Io ho una posizione diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini e Giorgia: io sono per l'...Lae Fratelli d'Italia stanno alzando le barricate , non vogliono l'obbligatorietà e ... Nella presa di posizione dei leader del Centrodestra Salvini e, ancora non vaccinati, in molti vedono ...”In Calabria voglio vincere. Qual è il miglior candidato migliore in assoluto? Parliamone…Bisogna rivedersi un attimo e parlarne. Cose scontate non le do più, mettiamola così. Chiedo rispetto per noi, ...Giorgia Meloni rilancia la strategia proposta da Fratelli d’Italia per fermare gli sbarchi: “Blocco navale per fermare le partenze, ...