Lutto nel mondo del calcio | addio ad un simbolo del grande club di Serie A

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ad un mese dall’inizio del Campionato diA, ilpiange la scomparsa di uno dei punti di riferimento per la Juventus.nella Juventus (Getty Images)Dopo le breve parentesi con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, la Juventus è tornata sui suoi vecchi passi e si affida, ancora un volta, alle idee di gioco di Massimiliano Allegri. L’Allegri bis, infatti, è in piena attività, con i nazionali che devono ancora rientrare nel gruppo dalle vacanze dopo le competizioni sportive. Nonostante l’euforia per l’inizio delle nuova stagione, i bianconeri piangono la scomparsa di un uomo che ha visto lacrime e gioie del ...

Advertising

marcocatalini2 : Lutto nel mondo della musica: si spegna un’icona rock - falcions85 : Il dispiacere nel pensare costantemente che l'unico Sanremo la Carrà l'abbia fatto dopo un lutto, con una valletta… - CalcioNapoli24 : - GiovannaSandr16 : RT @OrtigiaP: e fu così che @robersperanza con le parole del prof. #Vaia ora a #staseraitalia si chiude nel suo lutto.. la situazione non p… - il_piccolo : Lutto nel mondo del commercio a Staranzano. Si è spenta, all’età di 83 anni, Paola Bulian in Parise, titolare di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

La Stampa

Il cordoglio di FIDAL Lazio e del GGG L'atletica laziale è in. È morta a 73 anni, dopo una ...fiduciario provinciale per otto anni e vice fiduciario regionale al fianco di Franco Di Pietro...Cinema in, morto l'attore De Rienzo Vinse il David di Donatello per il film "Santa Maradona" ... Il rinvio delle nominecda della Rai lo hanno chiesto i grillini, ma in... Per molti non è ...Ad un mese dall'inizio del Campionato di Serie A, il calcio piange la scomparsa di uno dei punti di riferimento per la Juventus.Lutto a Cava de' Tirreni dove sabato sera è morto un noto imprenditore di tessuti e confezioni, stroncato da un arresto cardiaco ...