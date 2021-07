Lady Diana, svelato il mistero dei due bouquet da sposa. Il retroscena a 40 anni dalle nozze con Carlo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 3 febbraio 1981, il principe Carlo, all’epoca trentaduenne, faceva la proposta di nozze alla diciannovenne Lady Diana nella stanza dei bambini del castello di Windsor. In tantissimi si ricorderanno il matrimonio della coppia reale. Era il 29 luglio 1981, quando una timida Diana Spencer camminava lungo la navata della Cattedrale di Saint Paul, con gli occhi del mondo puntati su di lei e sul suo meraviglioso abito nuziale. Un abito in taffetà e seta, color avorio con uno strascico lungo sette metri. Ad aspettarla all’altare, il principe Carlo e a guardarli c’erano oltre 750 milioni di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 3 febbraio 1981, il principe, all’epoca trentaduenne, faceva la proposta dialla diciannovennenella stanza dei bambini del castello di Windsor. In tantissimi si ricorderanno il matrimonio della coppia reale. Era il 29 luglio 1981, quando una timidaSpencer camminava lungo la navata della Cattedrale di Saint Paul, con gli occhi del mondo puntati su di lei e sul suo meraviglioso abito nuziale. Un abito in taffetà e seta, color avorio con uno strascico lungo sette metri. Ad aspettarla all’altare, il principee a guardarli c’erano oltre 750 milioni di ...

Advertising

vogue_italia : Pelle dorata + eyeliner + lucidalabbra: ispirazione summer beauty stile Lady Diana - Novella_2000 : Perché Diana aveva due bouquet durante le nozze? A distanza di anni emerge la verità - ceciliamorlacci : RT @ludovicamord: In un mondo di Borghi siate Lady Diana ?? #HIVpass - ludovicamord : In un mondo di Borghi siate Lady Diana ?? #HIVpass - Massimi88055983 : @robersperanza @MinisteroSalute Ma il suo libro quando esce ? Come cazzo si intitolava già ? Ne usciremo ? Da che ?… -