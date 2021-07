Jeff Bezos, firmata petizione per farlo restare nello spazio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Avviata petizione per far rimanere Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, nello spazio. Ad oggi è stata firmata da oltre 180 mila persone Ad inizio giugno, dopo che Bezos ha annunciato il suoi piano spaziale, è stata lanciata una petizione su Change.org intitolata “Non permettere a Jeff Bezos di tornare sulla Terra”. Attualmente la petizione è stata firmata da oltre 180 mila persone. Ad aver avviato la petizione è stato il 31enne Ric Geiger: “Per me, è iniziato come ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 luglio 2021) Avviataper far rimanere, il fondatore di Amazon,. Ad oggi è statada oltre 180 mila persone Ad inizio giugno, dopo cheha annunciato il suoi piano spaziale, è stata lanciata unasu Change.org intitolata “Non permettere adi tornare sulla Terra”. Attualmente laè statada oltre 180 mila persone. Ad aver avviato laè stato il 31enne Ric Geiger: “Per me, è iniziato come ...

