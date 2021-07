I piccoli editori francesi battono il colosso Google (Di mercoledì 21 luglio 2021) «La legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale». Il nome di George Orwell è tornato a essere di grande moda, soprattutto sui social. Noi abbiamo deciso di utilizzare questa citazione, tratta da “La Fattoria degli Animali”, per raccontare la battaglia vinta dai piccoli editori francesi nei confronti di Google. La storia di Davide contro Golia rispolverata su temi digitali di grande importanza per la stampa e la libertà di accesso a un eguale trattamento da parte dei colossi Big Tech che danno spazio – guadagnando – alle notizia condivise sulle timeline social e all’interno dei loro aggregatori (come ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 luglio 2021) «La legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale». Il nome di George Orwell è tornato a essere di grande moda, soprattutto sui social. Noi abbiamo deciso di utilizzare questa citazione, tratta da “La Fattoria degli Animali”, per raccontare la battaglia vinta dainei confronti di. La storia di Davide contro Golia rispolverata su temi digitali di grande importanza per la stampa e la libertà di accesso a un eguale trattamento da parte dei colossi Big Tech che danno spazio – guadagnando – alle notizia condivise sulle timeline social e all’interno dei loro aggregatori (come ...

Advertising

joliet_gribuia : RT @SandroVeronesi: Compie ottant’anni in un giorno ignoto di quest’anno: Gilberto Severini ha scritto molti libri molto belli, ma vive cel… - destefanoaless : RT @SandroVeronesi: Compie ottant’anni in un giorno ignoto di quest’anno: Gilberto Severini ha scritto molti libri molto belli, ma vive cel… - MariaP39101751 : RT @SandroVeronesi: Compie ottant’anni in un giorno ignoto di quest’anno: Gilberto Severini ha scritto molti libri molto belli, ma vive cel… - giulicast : RT @SandroVeronesi: Compie ottant’anni in un giorno ignoto di quest’anno: Gilberto Severini ha scritto molti libri molto belli, ma vive cel… - RobertoRenga : RT @SandroVeronesi: Compie ottant’anni in un giorno ignoto di quest’anno: Gilberto Severini ha scritto molti libri molto belli, ma vive cel… -