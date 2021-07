(Di mercoledì 21 luglio 2021) Intervista a Evedi Iispirata al romanzo di Eleanor Catton ambientata nella Nuova Zelanda di fine '800 durante la corsa all'oro. Dopo averla vista in This must be the place di Paolo Sorrentino e nellaThe Knick firmata da Steven Soderbergh, possiamo affermare che Eveabbia una predilezione per i ruoli misteriosi. Ora è ladi I, miniin sei episodi, su Skydal 7 luglio, ispirata all'omonimo romanzo di Eleanor Catton. Diretta Claire McCarthy, I ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? I Luminari, Eve Hewson è la protagonista della serie Sky: “Anna è un enigma” -

Papà e colleghi - (Foto in alto)Hewson con il padre, Bono, 61 anni, e sotto, in una scena della serie Icon Erik Thomson, 54. "Harry & ...- Il destino nelle stelle, il trailer ufficiale della serie [HD]. Regia di Claire McCarthy. Una serie conHewson, Eva Green, Himesh Patel, Marton Csokas, Ewen Leslie. Dal 7 luglio su Sky ...Intervista a Eve Hewson, protagonista di I Luminari serie ispirata al romanzo di Eleanor Catton ambientata nella Nuova Zelanda di fine '800 durante la corsa all'oro. Dopo averla vista in This must be ...Storie di magia, amore, morte e vendetta sono il centro della miniserie I Luminari – Il destino nelle stelle, ambientata negli anni '60 ...