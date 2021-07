Green pass bar e ristoranti, allarme Fiepet-Confesercenti (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’obbligo di Green pass per accedere alle sale interne di bar e ristoranti non è solo punitivo nei confronti delle attività: è anche costoso da implementare e rischioso per i gestori, trasformati di fatto in agenti di pubblica sicurezza con tutte le responsabilità – anche legali – connesse”. A dichiararlo Giancarlo Banchieri, Presidente di Fiepet Confesercenti. “Per controllare all’ingresso i certificati – e i documenti di chi li presenta – gli oltre 300mila bar e ristoranti italiani avrebbero bisogno di formare una persona e dedicarla interamente a questo compito. Una ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’obbligo diper accedere alle sale interne di bar enon è solo punitivo nei confronti delle attività: è anche costoso da implementare e rischioso per i gestori, trasformati di fatto in agenti di pubblica sicurezza con tutte le responsabilità – anche legali – connesse”. A dichiararlo Giancarlo Banchieri, Presidente di. “Per controllare all’ingresso i certificati – e i documenti di chi li presenta – gli oltre 300mila bar eitaliani avrebbero bisogno di formare una persona e dedicarla interamente a questo compito. Una ...

