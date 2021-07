Gf Vip | Alfonso Signorini premia nel cast un’ex Miss Italia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il conduttore del Gf Vip,, sembra intenzionato a portare nel. Vediamo di chi si tratta Gf Vip (Instagram)Anche se siamo nel bel mezzo della pausa estiva,prosegue la sua ricerca di volti noti per andare a completare ildel Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sesta edizione. Nonostante alcune critiche mosse nei suoi confronti durante la passata stagione, la Mediaset ha deciso di confermarlo al timone del reality show per il terzo anno di fila. Tuttavia a cambiare saranno gli ...

Maria Teresa Ruta, dopo la sua discussa partecipazione a il Grande Fratello, nell'edizione di quest'anno, condotta daSignorini, torna a far parlare di se, con delle dichiarazioni che lasciano senza parole. La bionda conduttrice, nella puntata di martedi' 20 ...Ci sarebbero già 5 concorrenti pronti a partecipare al Grande Fratello6 : secondo le indiscrezioni apparse su Dagospia ,Signorini ora sta puntando a portare nella casa di Cinecittà anche Anna Oxa. Il 13 settembre, questa è la data in cui dovrebbe iniziare ...Giuseppe Candela per Dagospia BOMBA UOMINI E DONNE! ERA UN UOMO, ORA È UNA DONNA: A SETTEMBRE SARA' SUL TRONO maria de filippi 1 Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne.Un'indiscrezione pazzesca che, se dovesse verificarsi, sarebbe una vera e propria bomba per il GF VIP 6 che sta preparando un carnet strepitoso ...