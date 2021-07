Francia, 96% dei 18mila casi non era vaccinato. Il premier Castex: “Contagi aumentati del 140% in una settimana, è quarta ondata” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 96% dei 18mila Contagi registrato ieri in Francia non era vaccinato. Lo ha dichiarato il primo ministro francese Jean Castex in un’intervista al canale Tf1, sottolineando anche come il numero di Contagiati sia aumentato del 140% in una sola settimana (poco meno di 7mila i casi della scorsa settimana). “Siamo nella quarta ondata” ha aggiunto. Il nuovo picco è causato dalla circolazione della variante Delta. “Questa variante c’è, è in maggioranza ed è molto più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 96% deiregistrato ieri innon era. Lo ha dichiarato il primo ministro francese Jeanin un’intervista al canale Tf1, sottolineando anche come il numero diati sia aumentato delin una sola(poco meno di 7mila idella scorsa). “Siamo nella” ha aggiunto. Il nuovo picco è causato dalla circolazione della variante Delta. “Questa variante c’è, è in maggioranza ed è molto più ...

