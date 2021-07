Fiat premia i piu' virtuosi guidatori europei di nuova 500

(Di mercoledì 21 luglio 2021) TORINO - L'innovativo progetto "KIRI", lanciato dainsieme alla start - up KIRI Technologies e sviluppato insieme all'ente e - Mobility di Stellantis, e' il primo programma che incentiva lo stile ...

... a distanza di quattro mesi dall'introduzione sul mercato,i primi 100 migliori guidatori diNuova 500 in Italia, Francia, Germania, UK e Olanda con l'assegnazione di 100 euro extra sotto ...A distanza di quattro mesi dall'arrivo sul mercato,i primi 100 migliori guidatori della nuova500 Elettrica presenti in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Olanda con l'assegnazione ...In collaborazione con la start-up KIRI Technologies e sviluppata insieme all'ente e-Mobility di Stellantis, Fiat ha lanciato un innovativo progetto chiamato KIRI. Si tratta del primo programma che inc ...