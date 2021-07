Dopo il G8 di Genova quello in cui ho fiducia è solo la democrazia (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Gianluca Pinto Nel 2001 fui eletto Segretario di Rifondazione Comunista della mia città. Dovetti seguire il G8 (per motivi di necessario “care giving” familiare, come si direbbe oggi) ascoltando anche, tra tutte, le oscene omelie “politiche” di Marco Pannella con la spalla Bordin su Radio Radicale. Con il “Social Forum” si era creato un movimento “globale” che era plurale e pacifico contro le politiche liberiste della globalizzazione. Era un movimento forte, coordinato e “pericoloso”, che aveva già dimostrato di poter ostacolare quello che, a livello economico, stava avvenendo (e di cui vediamo i primi risultati negli ultimi anni). Si era creata una forza oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Gianluca Pinto Nel 2001 fui eletto Segretario di Rifondazione Comunista della mia città. Dovetti seguire il G8 (per motivi di necessario “care giving” familiare, come si direbbe oggi) ascoltando anche, tra tutte, le oscene omelie “politiche” di Marco Pannella con la spalla Bordin su Radio Radicale. Con il “Social Forum” si era creato un movimento “globale” che era plurale e pacifico contro le politiche liberiste della globalizzazione. Era un movimento forte, coordinato e “pericoloso”, che aveva già dimostrato di poter ostacolareche, a livello economico, stava avvenendo (e di cui vediamo i primi risultati negli ultimi anni). Si era creata una forza oggi ...

Advertising

RaiTre : Di quello storico concerto a Genova nel 1979 si erano perse le registrazioni, ritrovate dopo 40 anni. Walter Veltro… - amnestyitalia : Vent'anni dopo il G8 di Genova del 2001, molti dei responsabili delle gravi violazioni di diritti umani sono sfuggi… - ilpost : Sono passati vent’anni dal #G8 di Genova. Qui il racconto e le foto di quei tre violentissimi e caldi giorni del 20… - vinnix63 : RT @ilfattoblog: Trovo un articolo di The Economist, pubblicato a fine 2019. Scopro che quei gas lacrimogeni sono vietati (in teoria) duran… - erregi69 : Dopo il G8 di Genova quello in cui ho fiducia è solo la democrazia -