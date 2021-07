Dal Comune di Napoli attaccano De Laurentiis sulla questione stadio: accuse pesantissime (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha fatto discutere la scelta del Comune di Napoli sull'inaugurazione dello stadio Maradona senza il Napoli ed i suoi calciatori. Sull'argomento è intervenuto in diretta su Radio Marte, il presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, Carmine Sgambati. Di seguito riportiamo quanto evidenziato: "Noi abbiamo fatto un incontro con la dirigenza del Napoli per programmare di fare una cosa insieme alla squadra ed i calciatori. Le indicazioni del presidente però non coincidevano con le nostre. Quindi inaugureremo lo stadio senza l'assenso della ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha fatto discutere la scelta deldisull'inaugurazione delloMaradona senza iled i suoi calciatori. Sull'argomento è intervenuto in diretta su Radio Marte, il presidente della Commissione Sport deldi, Carmine Sgambati. Di seguito riportiamo quanto evidenziato: "Noi abbiamo fatto un incontro con la dirigenza delper programmare di fare una cosa insieme alla squadra ed i calciatori. Le indicazioni del presidente però non coincidevano con le nostre. Quindi inaugureremo losenza l'assenso della ...

