(Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche la società si dissocia dalle frange estreme del tifo "Storicamente la nostra è una tifoseria di estrema destra e ne siamo orgogliosi. ‘Bella Ciao' cantato con la maglia della Lazio è una cosa fuori dal mondo.ha sbagliato, non ha scuse". Franco Costantino, esponente del tifo organizzato della Lazio, ha un'idea precisa riguardo a ciò …

shakazamba : #Antifa #SocialGood 'Daje Hysaj', all'Olimpico spunta lo striscione. I tifosi dalla parte del calciatore laziale - Sisifo1900 : RT @laziopress: “Daje Hysaj”: striscione a favore del terzino della Lazio fuori l’Olimpico - infoitsport : Lazio, un nuovo striscione all'Olimpico: 'Daje Hysaj' - FOTO - ILOVEPACALCIO : «Daje #Hysaj»: arriva lo striscione dei tifosi della #Lazio per il terzino (FOTO) - Ilovepalermocalcio - AlessioBuzzanca : RT @laziopress: “Daje Hysaj”: striscione a favore del terzino della Lazio fuori l’Olimpico -

Anche i tifosi difendono. Dopo il comunicato della società, all'Olimpico è spunatto fuori uno striscione per il giocatore - FOTO Il casoha tenuto banco in casa Lazio. Dopo la presa di posizione della ...Dopo l'hashtag #iostoconHysaj che ha spopolato su Twitter, alcuni tifosi biancocelesti hanno esposto questa mattina uno striscione nei pressi della 'Curva Nord': ''. Per avere aggiornamenti ...Dopo la presa di posizione della società – contro lo striscione affisso dalla frangia più calda del tifo, che condannava il ‘Bella Ciao’ dell’albanese – arriva il sostegno del resto del tifo biancocel ...Sull'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calcio, si legge un retroscena sulle tensioni tra il tifo organizzato della Lazio ed Elseid Hysaj, 'colpevole', secondo il lo ...