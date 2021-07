Calciomercato, via dalla Juventus | Futuro in Serie A: contatto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Calciomercato Juventus, i bianconeri rimangono molto attivi anche sul fronte uscite: addio all’attaccante, contatto in Serie A La Juventus continua a lavorare sotto traccia. In casa bianconera hanno appeso il… L'articolo Calciomercato, via dalla Juventus Futuro in Serie A: contatto è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 21 luglio 2021), i bianconeri rimangono molto attivi anche sul fronte uscite: addio all’attaccante,inA Lacontinua a lavorare sotto traccia. In casa bianconera hanno appeso il… L'articolo, viainA:è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - Fantacalcio : Udinese, lascia anche Stryger Larsen: accordo a un passo col Galatasaray - pccpla : RT @GiovaAlbanese: L'#Atalanta ha spazzato via definitivamente la concorrenza del #Genoa per Gianluca #Frabotta: prossimi contatti con la #… - infoitsport : Calciomercato Napoli, Insigne via: giocherà la Champions League - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? #Atalanta, #Gollini pronto ad andare via: i dettagli della cessione al #Tottenham Dopo l'arrivo di Juan #Musso, Goll… -