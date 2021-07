Tumore alla gola all' ad del Milan Gazidis

(Di martedì 20 luglio 2021) "Certamente non c'è mai un buon momento per una diagnosi di cancro - ha detto l'ad rossonero-. Ma fortunatamente sembra una forma molto curabile"

Dopo una vita nello sport, il prossimo avversario di Ivan Gazidis, il più duro, è un carcinoma alla gola. A renderlo noto è il Milan, che attraverso un comunicato ufficiale - insieme all'augurio di una piena e pronta guarigione - ha reso pubblica la diagnosi per il proprio amministratore. Sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo. Mi sento di incoraggiare veramente tutti a dare priorità alla propria salute e di non sottovalutare i sintomi.