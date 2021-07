Traffico Roma del 20-07-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani queste le ultime notizie incidente con code sulla via Casilina altezza raccordo anulare System code per incidente anche sul viene pressi dello svincolo per Castel Giubileo in uscita dae file per incidente sulla via Tiburtina incrocio con via degli Etruschiintenso rallentato lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare la Cristoforo Colombo e la Tuscolana file poi in carreggiata interna tra Flamini e Salaria è più avanti tra Bufalotta e lo svincolo A24 code sulla via Pontina da Castel di Decima sulla diramazionenord è in ...