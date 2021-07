Traffico Roma del 20-07-2021 ore 12:30 (Di martedì 20 luglio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a causa di un incidente sono possibili code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova l verso la capitale la città di Roma lavori di riqualificazione per Piazza Venezia a partire da oggi martedì 20 luglio gli interventi di manutenzione riguardano il tratto riservato al capolinea di diverse linee del trasporto pubblico la fermata degli autobus e quindi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a causa di un incidente sono possibili code sulla diramazioneSud tra Torrenova l verso la capitale la città dilavori di riqualificazione per Piazza Venezia a partire da oggi martedì 20 luglio gli interventi di manutenzione riguardano il tratto riservato al capolinea di diverse linee del trasporto pubblico la fermata degli autobus e quindi ...

